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Аварийное здание

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Ноябрь
Столетний дом в центре Ростова трещит и разрушается на глазах у жильцов
20 ноября, 13:55
Октябрь
Балкон рухнул на тротуар в Ростове-на-Дону на Ленина
13 октября, 10:11
Сентябрь
В Ростове-на-Дону снесут дом послевоенной постройки на Шолохова
27 сентября, 17:48
Дом известной балерины в Ростове снесут осенью 2024 года
На снос дома балерины Феи Балабиной выделили 16,4 миллиона рублей из бюджета Ростова, следует из документов на сайте госазкупок.
3 сентября, 08:29
Август
Бастрыкин поручил завести дело из-за треснувшего дома в Ростове-на-Дону
13 августа, 11:05
Июль
В Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос
Власти Ростова-на-Дону вновь изымают аварийные дома. Здания планируют снести, соответствующие постановления размещены на сайте горадминистрации.
31 июля, 14:33
Май
Министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова
22 мая, 16:14
Обрушения домов в Ростове-на-Дону: как часто это происходит и почему
17 мая, 12:15
Ростовчане заявили о стремительном разрушении пятиэтажки
17 мая, 04:49
Апрель
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля, 17:44
Март
Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты
28 марта, 14:16
В центре Ростове собираются снести 152-летний дом
В Ростове готовят под снос дом на проспекте Чехова, построенный 152 года назад, об этом сообщили на портале администрации города.
15 марта, 09:33
В Ростове под снос попали два дореволюционных дома в районе ипподрома
Два небольших здания дореволюционной постройки начали сносить в Ростове в районе ипподрома, сообщает движение «Мой Фасад».
10 марта, 05:35
В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа
В Ростове очевидцы заявили о разрушении заброшенного здания ВТУЗ на улице Студенческой, об этом рассказали донские СМИ.
9 марта, 17:44
Февраль
Режим ЧС ввели из-за обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
7 февраля, 05:06
Дом частично обрушился на Черепахина в Ростове-на-Дону
7 февраля, 04:47
Здание в Ростовской области частично обрушилось на машину
В Зимовниках Ростовской области частично рухнула стена здания и повредила автомобиль, сообщили очевидцы в соцсетях.
2 февраля, 11:50
Январь
Стали известны подробности обрушения здания общежития в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону жильцы частично обрушившегося здания на улице Нариманова боятся, что оно начнет дальше разрушаться, сообщили они корреспонденту RostovGazeta.
27 января, 18:13
В Ростове эвакуировали 80 человек после обрушения дома на Нариманова
27 января, 17:51
Декабрь 2023
В Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском
23 декабря 2023, 14:10

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