Обрушения домов в Ростове-на-Дону: как часто это происходит и почему

В конце января 2024 года частично обрушилось пятиэтажное здание общежития, что вынудило людей покинуть свои квартиры, оставив в помещениях ценную технику, одежду и личные предметы. Местные власти обещали провести осмотр здания и дать заключение о его безопасности для возвращения за вещами. Однако прошло уже почти четыре месяца, а ситуация остается без изменений.