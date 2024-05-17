Обрушения домов в Ростове-на-Дону: как часто это происходит и почему

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В конце января 2024 года частично обрушилось пятиэтажное здание общежития, что вынудило людей покинуть свои квартиры, оставив в помещениях ценную технику, одежду и личные предметы. Местные власти обещали провести осмотр здания и дать заключение о его безопасности для возвращения за вещами. Однако прошло уже почти четыре месяца, а ситуация остается без изменений.
В результате 9 мая бывшие жильцы решили вернуться в дом, чтобы забрать свое имущество. Они проникли внутрь, сломав замки, несмотря на опасность обрушения здания. После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Очевидцы сообщили, что жители согласовали свои действия через чат и прибыли к дому с инструментами. Они вскрыли двери и вынесли все, что им необходимо.
Между тем, губернатор Василий Голубев заявлял, что это здание в дальнейшем снесут.
В Ростове, на улице Суворова, 7 произошел обвал заброшенного исторического дома. Это трехэтажное здание было построено в конце XIX века и находится в непосредственной близости от экономического университета города, в его историческом центре. Сам дом включен в список объектов культурного наследия.
Пять лет назад здание признали аварийным. Власти несколько раз обещали снести его.
В 2019 году жильцов расселили, однако процесс сноса здания затягивался. Соседи выражали опасения, что здание может обрушиться. А летом 2022 года здесь произошел пожар, который охватил 500 квадратных метров на втором и третьем этажах здания. Из-за огня частично обрушилась крыша.
Обрушение стены здания произошло 13 мая. Очевидцы выразили опасения о возможном полном разрушении дома.
Глава администрации Кировского района Наталья Симаченко сообщила в интервью «АиФ — Ростов», что здание не удалось снести из-за того, что одно из его помещений не было выкуплено и находится вне муниципальной собственности. В настоящее время по этому вопросу продолжаются судебные разбирательства.
В Ростове на улице Мечникова начался процесс обрушения многоэтажного жилого дома. Он был признан аварийным несколько лет назад, а в апреле жительница одной из квартир заметила обрушение части бетонного потолка.
Она обратилась за помощью к спасателям, которые обнаружили трещину размером в пять сантиметров, протянувшуюся по всему дому. Сейчас часть здания огорожена из-за высокого риска обрушения.
Прибывший на место глава администрации города пообещал оказать помощь в экстренном расселении в маневренный фонд для собственников. Они также готовы помочь жильцам с перевозкой вещей. Кроме того, чиновники начнут проводить ускоренную оценку жилья с целью последующего выкупа.
Прокуратура обратила внимание главы Ростовской области на проблемы, связанные с аварийными домами. Надзорное ведомство считает, что чиновники на всех уровнях недостаточно внимательно относятся к местным жителям, проживающим в ветхих зданиях. Властям напомнили недавнее обрушение аварийного дома на улице Нариманова, 72/3.
Согласно информации от прокуратуры, есть несколько проблем, в том числе в отсутствии свободных квартир в маневренном фонде. Прокуроры пытались помочь гражданам защитить их права, в том числе через судебные процедуры, однако оказать значительное воздействие на сложившуюся ситуацию не удалось.
Днем 16 мая в Ростове началась эвакуация жильцов первого подъезда дома на улице Самаркандской, 70. В здании уже несколько лет наблюдалась трещина. А теперь местные жители ночью почувствовали сдвиги в конструкции. В результате выяснилось, что трещина стала больше.
Собственникам дали срок до 20 мая для вывоза личных вещей из дома. Им предложено временное проживание в маневренном фонде на окраине Ростова. Некоторые жильцы решили переехать к своим родственникам.