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Заброшенное здание

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2024
Дети в Ростове-на-Дону заражаются менингитом, а область утопает в мусоре
20 ноября, 16:09
Число бригад пожарных удвоили для тушения дома на Серафимовича в Ростове
4 августа, 13:42
Появились кадры страшного пожара в старинном дом у Соборной площади в Ростове
4 августа, 13:19
Объект культурного наследия горит рядом с Соборной площадью в Ростове
4 августа, 13:05
В Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей мест
19 июня, 19:51
Обрушения домов в Ростове-на-Дону: как часто это происходит и почему
17 мая, 12:15
В Ростове под снос попали два дореволюционных дома в районе ипподрома
Два небольших здания дореволюционной постройки начали сносить в Ростове в районе ипподрома, сообщает движение «Мой Фасад».
10 марта, 05:35
В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа
В Ростове очевидцы заявили о разрушении заброшенного здания ВТУЗ на улице Студенческой, об этом рассказали донские СМИ.
9 марта, 17:44
2023
Ростовчане заявили о выпавшей с заброшенного здания девочке днем 6 апреля
В Ростове-на-Дону из окна заброшенного здания выпала девочка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
7 апреля 2023, 05:41

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