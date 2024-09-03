Дом известной балерины в Ростове снесут осенью 2024 года

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Трехэтажное здание находится на улице Шаумяна, 58Б. Старинная гостиница простояла больше 100 лет. Год постройки датируется концом 1890-х. В 1910-м у жильцов родилась дочь — Феона Балабина, которую через пару десятков лет все узнали как известную балерину.
Когда девочке было 14, она взяла сценический псевдоним Фея, переехала в Ленинград и, получив образование, сделала блестящую карьеру. В Ростов Фея Балабина больше не возвращалась.
Девушка стала солисткой Кировского театра, заслуженной артисткой РСФСР и лауреатом Сталинской премии II степени. После этого на доме по Шаумяна появилась памятная табличка о том, что знаменитая Фея Балабина некогда росла там.
Помимо бывшей гостиницы, планируют снести и соседнее здание — дом № 56А. Оно ничем не примечательно — очередное ветхое аварийное здание.
Дом балерины признан объектом культурного наследия. Почему его не привели в порядок прежде, чем он начал разрушаться, остается лишь догадываться. На практике в центре Ростова выживают лишь те старые здания, в которых еще находятся важные для города структуры и ведомства. Обычные жилые дома не спасает даже статус ОКН.
Снести две постройки дореволюционных годов собираются в ближайшие месяцы. До конца ноября работы должны быть завершены.
Ранее стало известно о сносе двух небольших зданий на улице Полторацкого, 12В и в переулке Братском, 63А.