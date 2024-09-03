Дом известной балерины в Ростове снесут осенью 2024 года

Дом балерины признан объектом культурного наследия. Почему его не привели в порядок прежде, чем он начал разрушаться, остается лишь догадываться. На практике в центре Ростова выживают лишь те старые здания, в которых еще находятся важные для города структуры и ведомства. Обычные жилые дома не спасает даже статус ОКН.