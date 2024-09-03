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Дом известной балерины в Ростове снесут осенью 2024 года

Дом известной балерины в Ростове снесут осенью 2024 года

3 сентября 2024, 08:29
Фото: FunNavigator/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Дом известной балерины в Ростове снесут осенью 2024 года
На снос дома балерины Феи Балабиной выделили 16,4 миллиона рублей из бюджета Ростова, следует из документов на сайте госазкупок.

Трехэтажное здание находится на улице Шаумяна, 58Б. Старинная гостиница простояла больше 100 лет. Год постройки датируется концом 1890-х. В 1910-м у жильцов родилась дочь — Феона Балабина, которую через пару десятков лет все узнали как известную балерину.

Когда девочке было 14, она взяла сценический псевдоним Фея, переехала в Ленинград и, получив образование, сделала блестящую карьеру. В Ростов Фея Балабина больше не возвращалась.

Девушка стала солисткой Кировского театра, заслуженной артисткой РСФСР и лауреатом Сталинской премии II степени. После этого на доме по Шаумяна появилась памятная табличка о том, что знаменитая Фея Балабина некогда росла там.

Помимо бывшей гостиницы, планируют снести и соседнее здание — дом № 56А. Оно ничем не примечательно — очередное ветхое аварийное здание.

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Дом балерины признан объектом культурного наследия. Почему его не привели в порядок прежде, чем он начал разрушаться, остается лишь догадываться. На практике в центре Ростова выживают лишь те старые здания, в которых еще находятся важные для города структуры и ведомства. Обычные жилые дома не спасает даже статус ОКН.

Снести две постройки дореволюционных годов собираются в ближайшие месяцы. До конца ноября работы должны быть завершены.

Ранее стало известно о сносе двух небольших зданий на улице Полторацкого, 12В и в переулке Братском, 63А.

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#Евгения Волкова#Общество#Дом#Снос#Ростов#Аварийное здание#Старые здания#Культурное наследие#Фея Балабина#Памятная табличка
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