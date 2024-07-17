Ростовчане рассказали, как провайдер хотел их лишить интернета на 12 дней

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Постоянные клиенты «Билайна» пришли в ужас от того, что для решения проблем с поставкой интернета в квартиру, им предложили ждать больше недели. По словам специалиста техподдержки, именно такой была ближайшая свободная дата для визита техника.
«Предполагалось, что все эти дни мы должны жить без интернета? Это нормально?» — возмущаются ростовчане.
Люди отмечают, что работают удаленно, поэтому интернет им нужен был отнюдь не для развлечений. Терять столько времени на ожидание они не собирались.
«Решили обратиться к другому провайдеру или попытаться самостоятельно найти место поломки и починить», — рассказывают собеседники.
Ростовчане добавляют, что, сделав несколько пробных звонков к другим провайдерам, столкнулись со всевозможными проблемами. Оперативно подключиться к интернету не удалось нигде — по разным причинам.
По словам собеседников, самостоятельный осмотр кабеля вне квартиры показал — разрыв соединения произошел в распределительной коробке на лестничной площадке. Соединение восстановили, интернет появился.
«Оказалось, что в это время подключали к интернету соседнюю квартиру. И, видимо, случайно задели кабель. Но позвольте, если бы мы сами не обнаружили эту пустяковую проблему, нам пришлось бы ждать столько времени?» — недоумевают люди.
Разъяснить ситуацию со столь длительным ожиданием техника на момент публикации в «Билайне» затруднились. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как смещение источников получения информации в интернет может сказаться на жизни ростовчан.