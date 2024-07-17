rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:47

Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Ростовчане рассказали, как чуть не лишились интернета на 12 дней

Ростовчане рассказали, как провайдер хотел их лишить интернета на 12 дней

17 июля 2024, 18:47
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчане рассказали, как чуть не лишились интернета на 12 дней
В одной из квартир многоэтажного дома в Ростове внезапно пропал интернет. Обращение в техподдержку провайдера показало, что проблема возникла с кабелем в доме. Визит специалиста для устранения поломки назначили на 12-й день. Об этом RostovGazeta сообщили возмущенные ростовчане.

Постоянные клиенты «Билайна» пришли в ужас от того, что для решения проблем с поставкой интернета в квартиру, им предложили ждать больше недели. По словам специалиста техподдержки, именно такой была ближайшая свободная дата для визита техника.

«Предполагалось, что все эти дни мы должны жить без интернета? Это нормально?» — возмущаются ростовчане.

Люди отмечают, что работают удаленно, поэтому интернет им нужен был отнюдь не для развлечений. Терять столько времени на ожидание они не собирались.

Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей
Узнать подробнее
«Решили обратиться к другому провайдеру или попытаться самостоятельно найти место поломки и починить», — рассказывают собеседники.

Ростовчане добавляют, что, сделав несколько пробных звонков к другим провайдерам, столкнулись со всевозможными проблемами. Оперативно подключиться к интернету не удалось нигде — по разным причинам.

По словам собеседников, самостоятельный осмотр кабеля вне квартиры показал — разрыв соединения произошел в распределительной коробке на лестничной площадке. Соединение восстановили, интернет появился.

«Оказалось, что в это время подключали к интернету соседнюю квартиру. И, видимо, случайно задели кабель. Но позвольте, если бы мы сами не обнаружили эту пустяковую проблему, нам пришлось бы ждать столько времени?» — недоумевают люди.

Разъяснить ситуацию со столь длительным ожиданием техника на момент публикации в «Билайне» затруднились. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как смещение источников получения информации в интернет может сказаться на жизни ростовчан.

«Это путь деградации»: к чему приведет нежелание ростовской молодежи читать
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт предложил оснастить школы Ростова глушилками для блокировки связи смартфоновЖители Ростова сообщают о проблемах с интернетом и работой мессенджеровЛидером скоростного мобильного интернета на Дону снова стал МегаФон
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дом#Интернет#Ростов#Многоэтажный дом#Техподдержка#Билайн#Провайдер#Кабель#Проблемы с интернетом#Самостоятельный ремонт
Подпишитесь
В Ростовской области запрещают самолеты и лишают людей электричества
Сегодня, 17:57
Уснувший водитель из Ростовской области совершил ДТП с тремя ранеными
Сегодня, 17:27
Мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области
Сегодня, 17:11
Беспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области
Сегодня, 15:47
Запретить купаться могут на базах отдыха в Ростовской области
Сегодня, 14:59