Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей

В списке регионов нашей страны по динамике зарплат, который разработали эксперты РИА «Рейтинг», Ростовская область в 2024 году заняла 66 место. Аналитики посчитали, что с учетом покупательской способности, 75% дончан потребуется 12,5 лет для того, чтобы выйти на заработную плату в 100 тысяч рублей и более. Однако более четверти населения, по информации рейтинга, смогут достичь такого дохода уже через 5,3 лет.