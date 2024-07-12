Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Сколько на самом деле зарабатывают жители Дона, как меняется рынок труда Ростовской области с появлением нейросетей, и чего следует ждать в перспективе — выяснял корреспондент RostovGazeta.
С повышением МРОТ в начале 2024 года у жителей Ростовской области повысились зарплаты. В начале года власти сообщали, что горожане, в общем, зарабатывают 56,8 тысячи рублей, а в средних и крупных организациях зарплаты выросли до 69 тысяч.
В апреле аналитики «Авито Работа» констатировали, что средний предполагаемый доход на Дону составляет более 54,9 тысячи рублей.
Еще более оптимистично доход жителей Ростовской области выглядит с точки зрения аналитического центра «Люди в цифрах». По этим данным за период январь — май 2024 года средний диапазон зарплат на Дону достигает 80 тысяч рублей. Средняя предлагаемая зарплата превышает 58 тысяч рублей, а средняя ожидаемая составляет 60 тысяч.
Однако ростовчане недоумевают в соцсетях, кто и где в Ростовской области зарабатывает такие деньги.
«Озвучиваемая официально средняя зарплата не соответствует реальности. Считают же медианную зарплату. А она высчитывается очень просто — берут самую высокую, самую низкую и делят пополам. Например, я знаком с работниками завода в Ростове, и знаю, сколько они получают — 30-40 тысяч рублей», — отмечает депутат Юрий Нерсесян.
В списке регионов нашей страны по динамике зарплат, который разработали эксперты РИА «Рейтинг», Ростовская область в 2024 году заняла 66 место. Аналитики посчитали, что с учетом покупательской способности, 75% дончан потребуется 12,5 лет для того, чтобы выйти на заработную плату в 100 тысяч рублей и более. Однако более четверти населения, по информации рейтинга, смогут достичь такого дохода уже через 5,3 лет.
По информации hh.ru, дефицит кадров в Ростовской области намного сильнее, чем в целом по стране. Нехватка персонала на Дону ощущается остро. Однако наряду с дефицитом, многие профессии находятся сегодня под «угрозой» исчезновения.
«В первую очередь те, в которых рутинные процессы человеческого труда сможет заменить искусственный интеллект», — констатирует директор hh.ru Олеся Лавренова.
К уязвимым профессиям уже сегодня эксперты относят переводчиков и специалистов, создающих текстовый или графический контент. Особенно, начального и среднего уровня.
Искусственный интеллект все плотнее входит в обиход ростовчан. Его планируют задействовать в здравоохранении для постановки диагноза. Ростовские программисты решили создать цифровое «Нейрокладбище», как бы «воскрешающее» ушедших из жизни.
Очевидно, что рынок труда будет серьезно меняться.
Однако эксперты hh.ru добавляют, что появление новых технологий редко сопровождалось резким или одномоментным высвобождением большого числа представителей. История свидетельствует о том, что зачастую уходили годы или даже десятилетия на гармонизацию как обучения, так и рынка труда. К тому же, новые технологии позволяют создавать и новые рабочие места.
По информации hh.ru, сложно будет заменить работников физического труда. Особенно — со сложно предсказуемыми последовательностями операций. Например, операторов установок, в чьи обязанности входит и ремонт.
«Невозможно заменить и тех, кто проверяет результаты и качество выполненной работы при создании важного контента — инструкций, правил, распоряжений. Всегда останутся востребованными кадры в сфере разработки и развития новых технологий и решения сложных задач, требующих творческого и аналитического мышления», — уверена Олеся Лавренова.
Председатель Ростовского профсоюза образования Владимир Гайворонский высказывает мнение, что сложно будет заменить и работников интеллектуального труда.
«Нужно понимать, что человек — это эмоции. У искусственного интеллекта эмоций нет. Он не способен прочувствовать человека, сопереживать должным образом», — поясняет Гайворонский.
Именно поэтому, по мнению эксперта, искусственный интеллект никогда не сможет заменить, к примеру, преподавателей.
«Механически, в плане донесения какой-либо информации, искусственный интеллект наверняка способен оказать помощь. Но прочувствовать обучающихся, понять, усвоили ли ученики новую информацию, нейросеть вряд ли сможет. К тому же не следует забывать, что важной идеологической составляющей обучения подрастающих поколений является воспитание. Сможет ли искусственный интеллект должным образом воспитать подрастающее поколения? Лично я сомневаюсь», — делится мнением омбудсмен.
По данным опроса hh.ru, 55% соискателей Ростовской области и юга России не видят в нейросетях своих прямых конкурентов. Они считают, что искусственный интеллект, нейросети и развитие автоматизации не угрожает существованию их профессий.
Однако 34% опасаются, что искусственный интеллект сможет забрать их функционал. Чаще всего речь идет о специалистах в области финансов и бухгалтерии, управления персоналом, тренинга, маркетинга и рекламы, продаж и обслуживания клиентов, административного персонала.
Меньше всего переживают представители инвестиций и консалтинга, сервисного обслуживания, информационных технологий, транспорта, логистики, перевозок и юриспруденции.
«При этом опрошенные полагают, что перспективы исчезновения или трансформации некоторых профессий под влиянием искусственного интеллекта не такие уж и отдаленные», — комментирует Олеся Лавренова.
В частности, почти каждый четвертый считает, что это случится уже в ближайшие пять лет. Но многие делятся мнением, что на такие перемены потребуется десятилетие и более.
Подавляющее большинство, принявших участие в опросе hh.ru, отметили, что готовы подстраиваться под потребности рынка в случае замены их должности искусственным интеллектом. Одни собрались менять специальность или профессию. Другие — получать дополнительное образование, совершенствуя существующие навыки. Тем не менее нашлись и те, которые заявили, что планируют вовсе перестать работать. Однако желающих покончить с трудовой деятельностью оказалось не так уж и много — лишь 3%.
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