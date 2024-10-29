rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Многоэтажный дом

Выбрать дату
Октябрь
В Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки
29 октября, 11:05
Парень выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону
6 октября, 10:08
Август
Жители Ростова сообщили о сильном разрушении бывшего здания МВД на Буденновском
29 августа, 11:27
Июль
Часть управляющих компаний в Ростове лишили лицензий
24 июля, 18:35
Ростовчане рассказали, как провайдер хотел их лишить интернета на 12 дней
17 июля, 18:47
В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты
5 июля, 15:57
Апрель
«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпал мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях.
12 апреля, 12:34
Январь
В Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницы
27 января, 08:17
«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия
9 января, 14:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика