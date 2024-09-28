Общественную баню реконструируют в Ростове за полмиллиарда рублей

Posted 28 сентября, 07:32
Published 28 сентября, 07:32
Modified 28 сентября, 07:32
Updated 28 сентября, 07:32
Общественная баня на улице Веры Пановой, 31 существует ещё с советских времён и до сих пор пользуется популярностью. Частный инвестор решил реконструировать банный комплекс и готов вложить в это 500 миллионов рублей.
По словам градоначальника Алексея Логвиненко, в трёхэтажном здании будут работать семейное и мужское банные отделения, бассейн, летняя терраса, кухня, кафе и даже парикмахерская.
Пока инвестпроект находится на стации проектирования. К самим работам инвестор хочет приступить в 2025 году, а завершить их — в 2026 году.
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