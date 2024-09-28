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Posted 28 сентября, 09:03

Published 28 сентября, 09:03

Modified 28 сентября, 09:03

Updated 28 сентября, 09:03

Синоптик Назарова прогнозирует тёплый и дождливый октябрь в Ростовской области

Синоптик Назарова прогнозирует тёплый и дождливый октябрь в Ростовской области

28 сентября 2024, 09:03
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик Назарова прогнозирует тёплый и дождливый октябрь в Ростовской области
В Ростовской области в октябре прогнозируются дожди, рассказала Donnews начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам синоптика, в начале октября температура воздуха днём в среднем составит +20 — +27 градусов. Ночью будет холодать до +10 — +16 градусов. На севере Ростовской области температура может опускаться и до +5 градусов. Также стоит ожидать небольшие осадки.

Во второй декаде месяца дожди усилятся. Дневная температура воздуха опустится до +12 — +18 градусов, а ночная — до +11 градусов. На севере области возможно похолодание и до -1 градуса в вечерние часы.

Третья декада тоже окажется дождливой. Ночью и утром в конце октября регион будут накрывать туманы, а температура воздуха опустится до 9 градусов днём и -3 градусов ночью.

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Ранее сильный ветер и жару до +27 градусов спрогнозировали в Ростове на этих выходных. Осадков в городе не ожидается.

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