Синоптик Назарова прогнозирует тёплый и дождливый октябрь в Ростовской области

Posted 28 сентября, 09:03
Published 28 сентября, 09:03
Modified 28 сентября, 09:03
Updated 28 сентября, 09:03
По словам синоптика, в начале октября температура воздуха днём в среднем составит +20 — +27 градусов. Ночью будет холодать до +10 — +16 градусов. На севере Ростовской области температура может опускаться и до +5 градусов. Также стоит ожидать небольшие осадки.
Во второй декаде месяца дожди усилятся. Дневная температура воздуха опустится до +12 — +18 градусов, а ночная — до +11 градусов. На севере области возможно похолодание и до -1 градуса в вечерние часы.
Третья декада тоже окажется дождливой. Ночью и утром в конце октября регион будут накрывать туманы, а температура воздуха опустится до 9 градусов днём и -3 градусов ночью.
Ранее сильный ветер и жару до +27 градусов спрогнозировали в Ростове на этих выходных. Осадков в городе не ожидается.
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