Ночью в Ростове полицейские разнимали две массовые драки

Posted 28 декабря 2019, 14:39
Published 28 декабря 2019, 14:39
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Telegram-канал «Че по Ростову» сообщил о том, что ночью у дома № 88/1 по улице Орбитальной подрались пять мужчин. Один из конфликтующих во время скандала вооружился ножом и угрожал своим оппонентам. Участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие сотрудники полиции, как передают в чате, смогли предотвратить смертоубийство.
Еще одна массовая драка, в которой приняли участие не менее десяти человек, произошла в ресторане на улице Королева. Здесь, скорее всего, несколько предприятий отмечали новогодний корпоратив, когда между подвыпившими мужчинами возник спор, а затем и драка. Сотрудники заведения вызвали полицию, разнимать конфликтующих приехали также и росгвардейцы.
«По данным фактам проводятся проверки, заявления в полицию поступали», — рассказали в ведомстве.