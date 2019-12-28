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Posted 28 декабря 2019, 14:39

Published 28 декабря 2019, 14:39

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Ночью в Ростове полицейские разнимали две массовые драки

28 декабря 2019, 14:39
В Ростове ночью в субботу произошли две массовые драки, по всем ЧП проводятся проверки, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Telegram-канал «Че по Ростову» сообщил о том, что ночью у дома № 88/1 по улице Орбитальной подрались пять мужчин. Один из конфликтующих во время скандала вооружился ножом и угрожал своим оппонентам. Участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие сотрудники полиции, как передают в чате, смогли предотвратить смертоубийство.

Еще одна массовая драка, в которой приняли участие не менее десяти человек, произошла в ресторане на улице Королева. Здесь, скорее всего, несколько предприятий отмечали новогодний корпоратив, когда между подвыпившими мужчинами возник спор, а затем и драка. Сотрудники заведения вызвали полицию, разнимать конфликтующих приехали также и росгвардейцы.

«По данным фактам проводятся проверки, заявления в полицию поступали», — рассказали в ведомстве.

Ранее студент из Эквадора погиб во время драки возле общежития ЮФУ в Ростове

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