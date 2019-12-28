Ночью в Ростове полицейские разнимали две массовые драки

Еще одна массовая драка, в которой приняли участие не менее десяти человек, произошла в ресторане на улице Королева. Здесь, скорее всего, несколько предприятий отмечали новогодний корпоратив, когда между подвыпившими мужчинами возник спор, а затем и драка. Сотрудники заведения вызвали полицию, разнимать конфликтующих приехали также и росгвардейцы.