Стало известно, какие опасности ждут ростовчан в Новый год

Корреспондент RostovGazeta попытался выяснить, при каких обстоятельствах выходные дни становятся испорченными и как можно избежать проблем.
Сколько людей страдает из-за фейерверков
Самой распространенной опасностью новогодних праздников службы указали запуск пиротехники. Сотрудник пресс-службы МВД Ростовской области в ответ на запрос отметил, что, к сожалению, граждане не всегда соблюдают правила при применении фейерверков и пиротехнических изделий. Представитель администрации Ростова сообщил, что ежегодно регистрируются десятки пострадавших из-за таких развлечений. «Например, в новогоднюю ночь 2019 года за скорой медицинской помощью с травмами и ожогами из-за неосторожного обращения с пиротехникой обратилось четыре человека, в 2018 году — шесть, в 2017 — семь», — пояснил специалист.
Сотрудник пресс-службы МЧС Ростовской области рассказал, в среднем по Ростову за первые девять дней января происходит от 12 до 20 пожаров, в которых погибает минимум один человек. В прошлом году произошло 20 пожаров с одной жертвой. В 2018 и годом ранее произошло 12 пожаров, на каждых праздниках погибало по человеку.
«Как правило, пожары, связанные с нарушением правил обращения с пиротехникой, происходят в период предновогодних и новогодних выходных. Однако бывают и исключения. Например, такой случай произошел 29 ноября 2019. Всего в текущем году по этой причине началось семь пожаров», — сообщил представитель пресс-службы МЧС Ростовской области.
Сотрудник отметил, что перед использованием пиротехники нужно внимательно изучить инструкцию. Все виды таких изделий можно использовать только на улице, причем не в местах массового пребывания людей. «Таким местом может быть большая открытая площадка — двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек. В радиусе ста метров от такой площадки не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и тому подобного», — сообщил представитель ведомства. В Ростове определили такие места, с ними можно ознакомиться здесь. Как сообщил специалист, если фейерверк проводится за городом, то рядом не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, то есть того, что может загореться от попавших на них искр. При сильном ветре стоит увеличить размер опасной зоны в 3-4 раза.
«Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара», — уточнил сотрудник.
Как люди расслабляются и становятся жертвами преступников
“Ежегодный анализ криминальной обстановки на территории города в период Нового года показывает, что зачастую у горожан крадут личные вещи: сотовые телефоны, кошельки, сумочки, ювелирные изделия», — сообщил представитель пресс-службы МВД по региону в ответ на запрос корреспондента RostovGazeta. Он отметил, что нередко кражи происходят во время празднования в увеселительных и досуговых заведениях, кафе и ресторанах. «Оставленные без присмотра вещи становятся легкой добычей преступников», — уточнил представитель ведомства.
По его информации, во время праздников снижается бдительность людей, чем пользуются телефонные мошенники. «Преступники могут представиться сотрудниками крупных банков и попытаться получить персональные данные, секретные коды от банковских карт, чтобы снять или перевести деньги», — описал специалист. Кроме этого, злоумышленники также могут сообщать, что родственники жертв попали в ДТП или стали участниками преступления. «Чувствуя, что потенциальная жертва эмоционально потрясена, мошенники под предлогом скорейшего решения вопроса настаивают на передаче им денег», — заключил сотрудник.
Специалист порекомендовал никогда не сообщать по телефону персональные данные и секретные коды, даже если вам якобы звонит сотрудник банка. В этом случае надо самостоятельно перезвонить на горячую линию финансовой организации или обратиться в ближайшее отделение. Не стоит оставлять свои вещи без присмотра в общественных местах или на панели приборов, сиденьях автомобилей. Машину лучше парковать на платных огороженных стоянках или парковках. Кроме этого, следует уделить особое внимание безопасности детей: не оставлять их без присмотра в торговых центрах, в местах массового прибывания и отдыха.
К чему приводит опьянение и переедание
Сотрудник пресс-службы МВД Ростовской области также сообщил, что праздники могут омрачить бытовые конфликты, из-за которых люди получают травмы. «Практически во всех случаях основной причиной является чрезмерное употребление алкоголя, причем споры возникают как в кругу хорошо знакомой компании, так и между абсолютно незнакомыми людьми», — уточнил специалист.
«В период новогодних праздников увеличивается число обращений граждан за скорой медицинской помощью. Первой причиной является то, что хронические больные не соблюдают рекомендации лечащего врача и не принимают лекарства. Второй причиной — переедание и, как следствие, возникающие проблемы с желудочно-кишечным трактом», — сообщили в пресс-службе администрации Ростова. По их данным, за помощью часто обращаются из-за злоупотребления алкогольными напитками, травм и пожаров из-за неправильного обращения пиротехникой и светотехникой, ДТП вследствие невнимательности водителей и пешеходов.
«К сожалению, очень часто „скорую помощь“ вызывают пациенты с небольшой температурой, последствиями перееданий или легкой алкогольной интоксикации. Однако надо помнить о том, что такие необоснованные вызовы могут привести к тому, что врачи попросту не смогут своевременно доехать к пациенту с экстренными показаниями, которому действительно нужна срочная помощь и транспортировка в больницу», — сообщил специалист.
Представитель администрации дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
При покупке продуктов стоит учитывать их срок годности, условия хранения, объем потребления семьей. Приобретайте продукты только в установленных санкционированных местах, это в первую очередь касается консервированных и скоропортящихся продуктов. Не стоит покупать «с рук» продукты домашнего приготовления — различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало домашнего копчения — есть риск серьезно отравиться и, что еще хуже, стать жертвой тяжелого заболевания — ботулизма. Если Вы приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты и изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке, а пирожные с кремом, торты храните только в холодильнике и не забывайте о том, что это — скоропортящиеся продукты.
Кроме этого, в новогодние дни возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Пищевые продукты являются хорошей средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей острых кишечных инфекций без изменения внешнего вида и вкуса продукта. Наиболее опасными продуктами являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень, холодец и другие. На поверхности плохо промытых овощей могут оставаться возбудители кишечных инфекций.
Во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
— соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся;
— тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты;
— салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовить в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу;
— не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить;
— не хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более двух часов;
— ни в коем случае не заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей, если чувствуете себя нездоровым (особенно при расстройстве стула, тошноте, боли в животе)
— в холодильнике соблюдать принцип товарного соседства — не ставить мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней полке открытый салат или торт.
Что касается застолья, то стоит соблюдать очередность блюд. Диетологами доказано, самое оптимальное съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее. Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда: чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему.
Не садитесь за праздничный стол голодным. Диетологи советуют не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин. Это позволит избежать переедания в саму новогоднюю ночь.
Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе.
В случае, если вам понадобится медицинская помощь, то за ней можно обратиться по нескольким адресам.