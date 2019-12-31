Стало известно, какие опасности ждут ростовчан в Новый год

Сотрудник отметил, что перед использованием пиротехники нужно внимательно изучить инструкцию. Все виды таких изделий можно использовать только на улице, причем не в местах массового пребывания людей. «Таким местом может быть большая открытая площадка — двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек. В радиусе ста метров от такой площадки не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и тому подобного», — сообщил представитель ведомства. В Ростове определили такие места, с ними можно ознакомиться здесь. Как сообщил специалист, если фейерверк проводится за городом, то рядом не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, то есть того, что может загореться от попавших на них искр. При сильном ветре стоит увеличить размер опасной зоны в 3-4 раза.