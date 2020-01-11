Двух полицейских из Азова уволили за крупную взятку

Posted 11 января 2020, 19:55
Published 11 января 2020, 19:55
Modified 21 февраля, 13:04
Updated 21 февраля, 13:04
В СМИ сообщают, что начальник и оперативник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела полиции «Азовский» попались на взятке в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На трассе Ростов-Азов инспекторы за нарушение ПДД остановили автомобиль и обнаружили в нем 9 пакетиков с растительным веществом.
Уже в отделе полиции оперативники требовали взятку у молодого человека в размере 500 тысяч рублей. Нарушитель обратился в ФСБ, остальные действия проводились под их контролем. Полицейских задержали в Ростове при получении крупной взятки.
«Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел за „Проступок, порочащий честь сотрудников органов внутренних дел“», — добавили в региональном МВД.
Ранее стало известно, что дело осужденного экс-замначальника регионального ГУФСИН пересмотрят в Ростове