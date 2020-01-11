Двух полицейских из Азова уволили за крупную взятку

В СМИ сообщают, что начальник и оперативник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела полиции «Азовский» попались на взятке в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На трассе Ростов-Азов инспекторы за нарушение ПДД остановили автомобиль и обнаружили в нем 9 пакетиков с растительным веществом.