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Posted 11 января 2020, 19:55

Published 11 января 2020, 19:55

Modified 21 февраля, 13:04

Updated 21 февраля, 13:04

Двух полицейских из Азова уволили за крупную взятку

11 января 2020, 19:55
Двух офицеров полиции Азова Ростовской области уволили за взятку с формулировкой «Проступок, порочащий честь сотрудников органов внутренних дел», рассказал RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В СМИ сообщают, что начальник и оперативник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела полиции «Азовский» попались на взятке в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На трассе Ростов-Азов инспекторы за нарушение ПДД остановили автомобиль и обнаружили в нем 9 пакетиков с растительным веществом.

Уже в отделе полиции оперативники требовали взятку у молодого человека в размере 500 тысяч рублей. Нарушитель обратился в ФСБ, остальные действия проводились под их контролем. Полицейских задержали в Ростове при получении крупной взятки.

«Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел за „Проступок, порочащий честь сотрудников органов внутренних дел“», — добавили в региональном МВД.

Ранее стало известно, что дело осужденного экс-замначальника регионального ГУФСИН пересмотрят в Ростове

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