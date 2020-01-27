Суд продлил конкурсное производство в «Евродон-Юг»

Арбитражный суд Ростовской области продлил на шесть месяцев процедуру конкурсного производства в ООО «Евродон-Юг», говорится в сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Евродон-Юг». Оно связано с незавершенностью всех необходимых мероприятий. Так, конкурсному управляющему предстоит завершить формирование реестра требований кредиторов, оспорить сделки компании, распродать ее имущество, погасить задолженность перед кредиторами. Конкурсный управляющий представит отчет 21 июля. Ранее стало известно, что в первом квартале 2020 года «Евродон-Юг» планирует сократить 143 работника. Компания была признана банкротом в июле 2019 года по иску «ВЭБ.РФ». Сумма исковых требований составляла 10,1 миллиарда рублей. Материалы по теме Минпром Ростовской области не смог добиться от «Евродона-Юг» возврата субсидии 56 млн Более 144 млн рублей потребовал «Евродон» от «Евродон-Юг»