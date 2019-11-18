Более 144 млн рублей потребовал «Евродон» от «Евродон-Юг»

Posted 18 ноября 2019, 14:41
Published 18 ноября 2019, 14:41
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Из документов следует, что исковые требования сложились из ненадлежащего исполнения по договорам договора купли-продажи, оказания возмездных услуг, субаренды части нежилого помещения, перевозки грузов, на оказание услуг по предоставлению автотранспорта, аренды транспортного средства, поставки, заключенным в 2016, 2018 и 2019 годах.
В настоящее время суд оставил заявление без движения до 10 декабря 2019 года из-за того, что иск был подан с нарушениями.
Напомним, что ранее «Евродон-Юг» подал иск на 588 миллионов рублей к «Евродону». Заседание по этому делу было назначено на 3 декабря 2019 года.
ООО «Евродон-Юг» было признано банкротом в июле 2019 года. На предприятии было открыто конкурсное производство. Компания начала свою деятельность в 2009 году, занималось предприятие разведением сельскохозяйственной птицы.
Принадлежавшее ранее бизнесмену Вадиму Ванееву ООО «Евродон» также было признано банкротом в 2018 году.
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