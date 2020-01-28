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Posted 28 января 2020, 14:59

Published 28 января 2020, 14:59

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростовской области неизвестные жестоко убили депутата Заксобрания и его супругу

28 января 2020, 14:59
В Ростовской области неизвестные жестоко расправились с депутатом регионального Законодательного собрания Андреем Алабушевым и его супругой Ольгой Алабушевой, сообщение о трагической гибели народного избранника появилось на сайте госоргана.

Андрей Алабушев и его жена были найдены в собственной квартире. По сообщениям СМИ, тела обнаружил водитель парламентария, когда приехал за ним утром.

При этом, по информации Interfax, Андрей Алабушев и его супруга найдены с огнестрельными ранениями. По другой версии, погибших били по голове — у них множественные рубленые раны.

Андрей Алабушев, депутат Законодательного Собрания шестого созыва, член фракции «Единая Россия», руководил Федеральным государственным бюджетным учреждением «Аграрный научный центр «Донской».

Ему было 64 года.

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