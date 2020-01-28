В Ростовской области неизвестные жестоко убили депутата Заксобрания и его супругу

Posted 28 января 2020, 14:59
Published 28 января 2020, 14:59
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Андрей Алабушев и его жена были найдены в собственной квартире. По сообщениям СМИ, тела обнаружил водитель парламентария, когда приехал за ним утром.
При этом, по информации Interfax, Андрей Алабушев и его супруга найдены с огнестрельными ранениями. По другой версии, погибших били по голове — у них множественные рубленые раны.
Андрей Алабушев, депутат Законодательного Собрания шестого созыва, член фракции «Единая Россия», руководил Федеральным государственным бюджетным учреждением «Аграрный научный центр «Донской».
Ему было 64 года.