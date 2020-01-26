Депутат заявил, что полицейским в Ростове не интересно заниматься вандалами

Парламентарий заявил, что вандализм в городе процветает из-за того, что он остается безнаказанным. По его словам, сейчас идет борьба с коррупцией, а то, что происходит с вандалами, правоохранителей не особо интересует.
«Идет борьба с наркотиками, ловят наркокурьеров, а с вандалами никто не борется. И безнаказанность рождает акты вандализма», — пояснил собеседник.
Он добавил, что участковым этими вопросами заниматься некогда. Депутат заявил, что полицейские должны соблюдать общий порядок, перед ними не ставится задача выявлять такие преступления.