rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат заявил, что полицейским в Ростове не интересно заниматься вандалами

26 января 2020, 15:13
Фото: https://pixabay.com/
В Ростове-на-Дону сотрудникам полиции не интересны вандалы на фоне большого количества коррупционных преступлений, сообщил RostovGazeta депутат городской думы Анатолий Котляров.

Парламентарий заявил, что вандализм в городе процветает из-за того, что он остается безнаказанным. По его словам, сейчас идет борьба с коррупцией, а то, что происходит с вандалами, правоохранителей не особо интересует.

«Идет борьба с наркотиками, ловят наркокурьеров, а с вандалами никто не борется. И безнаказанность рождает акты вандализма», — пояснил собеседник.

Он добавил, что участковым этими вопросами заниматься некогда. Депутат заявил, что полицейские должны соблюдать общий порядок, перед ними не ставится задача выявлять такие преступления.

Полный материал о вандализме в Ростове читайте по ссылке.

Материалы по теме
Полиция ищет вандала, залезшего на мемориал казака в РостовеНа Дону 18-летний вандал повредил 12 надгробий на кладбищеПолиция ищет вандала, разгромившего 37 могил в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00