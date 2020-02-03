Идею построить канатную дорогу в Ростове раскритиковал блогер Варламов

Posted 3 февраля 2020, 16:41
Published 3 февраля 2020, 16:41
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Напомним, Котляров предложил вместо подземного метро построить в городе канатную дорогу. По его словам, это будет дешевле и позволит решить транспортные вопросы.
Варламов заявил, что нигде в мире канатная дорога не заменила общественный транспорт. Он уточнил, что канатка не справится в большим потоком людей.
Блогер привел пример, что метро может перевезти 75 тысяч человек в час, автобус — 7 тысяч, а канатная дорога — не более 2 тысяч человек. Варламов добавил, что в последнем случае также существуют проблемы с безопасностью.