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Posted 3 февраля 2020, 16:41

Published 3 февраля 2020, 16:41

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Идею построить канатную дорогу в Ростове раскритиковал блогер Варламов

3 февраля 2020, 16:41
Известный блогер Илья Варламов раскритиковал идею депутата Анатолия Котлярова о строительстве в Ростове-на-Дону канатной дороги, сообщается на сайте Варламова.

Напомним, Котляров предложил вместо подземного метро построить в городе канатную дорогу. По его словам, это будет дешевле и позволит решить транспортные вопросы.

Варламов заявил, что нигде в мире канатная дорога не заменила общественный транспорт. Он уточнил, что канатка не справится в большим потоком людей.

Блогер привел пример, что метро может перевезти 75 тысяч человек в час, автобус — 7 тысяч, а канатная дорога — не более 2 тысяч человек. Варламов добавил, что в последнем случае также существуют проблемы с безопасностью.

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