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Глава Ростовской области пообещал, что комплекс «Самбекские высоты» завершат в срок

10 февраля 2020, 20:21
Фото: sambek-museum.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что работы по строительству мемориального комплекса «Самбекские высоты» близятся к завершению, рассказал он в эфире программы «Главные о главном».

По словам Голубева, в конце текущего квартала эксперты смогут оценить готовность музейного комплекса. И, исходя из этого, будет определена конкретная дата открытия мемориала. И в канун Дня Победы там пройдут памятные мероприятия.

Губернатор сообщил, что на сегодняшний день готовность музейного комплекса составляет 90%. Далее будут выполнены работы по благоустройству, озеленению территории, оформлению интерактивной экспозиции и прочие.

«Это будет дань памяти тем, кто воевал на территории Ростовской области. А потери в войне составили в регионе более 830 тысяч человек. У всех жителей области будет место, куда можно пойти и поклониться памяти воинов, своих предков, родственников, которые ушли на фронт», — подчеркнул глава региона.

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