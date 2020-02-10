Глава Ростовской области пообещал, что комплекс «Самбекские высоты» завершат в срок

По словам Голубева, в конце текущего квартала эксперты смогут оценить готовность музейного комплекса. И, исходя из этого, будет определена конкретная дата открытия мемориала. И в канун Дня Победы там пройдут памятные мероприятия.
Губернатор сообщил, что на сегодняшний день готовность музейного комплекса составляет 90%. Далее будут выполнены работы по благоустройству, озеленению территории, оформлению интерактивной экспозиции и прочие.
«Это будет дань памяти тем, кто воевал на территории Ростовской области. А потери в войне составили в регионе более 830 тысяч человек. У всех жителей области будет место, куда можно пойти и поклониться памяти воинов, своих предков, родственников, которые ушли на фронт», — подчеркнул глава региона.