Глава Ростовской области пообещал, что комплекс «Самбекские высоты» завершат в срок

«Это будет дань памяти тем, кто воевал на территории Ростовской области. А потери в войне составили в регионе более 830 тысяч человек. У всех жителей области будет место, куда можно пойти и поклониться памяти воинов, своих предков, родственников, которые ушли на фронт», — подчеркнул глава региона.