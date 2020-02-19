Более тысячи человек спасла противопожарная служба Ростовской области за девять лет

Posted 19 февраля 2020, 10:46
Published 19 февраля 2020, 10:46
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Из общего числа спасенных 316 человек составили дети.
Всего за указанный период сотрудники службы выезжали на помощь жителям области более 77 тысяч раз, из них для тушения пожаров 10 тысяч раз. В настоящее время областная противопожарная служба охватывает почти 500 населенных пунктов в 35 муниципалитетах региона.
Сотрудники службы тушат пожары, ликвидируют последствия ДТП и ЧС, ведут разъяснительную работу. Так, в 2019 году профилактические рейды по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности провели по 36 тысячам домов.
Напомним, добровольные пожарные службы планируют создать в отдаленных населенных пунктах Ростовской области.