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Posted 19 февраля 2020, 10:46

Published 19 февраля 2020, 10:46

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Более тысячи человек спасла противопожарная служба Ростовской области за девять лет

19 февраля 2020, 10:46
За девять лет существования противопожарная служба Ростовской области спасла около тысячи человек, сообщило региональное правительство.

Из общего числа спасенных 316 человек составили дети.

Всего за указанный период сотрудники службы выезжали на помощь жителям области более 77 тысяч раз, из них для тушения пожаров 10 тысяч раз. В настоящее время областная противопожарная служба охватывает почти 500 населенных пунктов в 35 муниципалитетах региона.

Сотрудники службы тушат пожары, ликвидируют последствия ДТП и ЧС, ведут разъяснительную работу. Так, в 2019 году профилактические рейды по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности провели по 36 тысячам домов.

Напомним, добровольные пожарные службы планируют создать в отдаленных населенных пунктах Ростовской области.

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