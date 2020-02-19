Более тысячи человек спасла противопожарная служба Ростовской области за девять лет

Всего за указанный период сотрудники службы выезжали на помощь жителям области более 77 тысяч раз, из них для тушения пожаров 10 тысяч раз. В настоящее время областная противопожарная служба охватывает почти 500 населенных пунктов в 35 муниципалитетах региона.