Донские пожарные показали суперспособности в рамках международного челленджа

Posted 25 ноября 2019, 13:25
Published 25 ноября 2019, 13:25
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
В Instagram был запущен челлендж «Доступ к спасению», старт которому дали в Чечне. Пожарные из России и других стран проводят тренировки и преодолевают препятствия на пути к пострадавшим.
«Спасатели пробираются между ступенями штурмовой лестницы, расстояние между которыми составляет всего 340 миллиметров. Все это делается в боевой экипировке и дыхательном аппарате», — пояснили в управлении.
В России к челленджу присоединились в том числе Москве, Ингушетии, Дагестане. Всего в Сети опубликовали более 100 роликов с соответствующим хештегом.
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