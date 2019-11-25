rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2019, 13:25

Published 25 ноября 2019, 13:25

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Донские пожарные показали суперспособности в рамках международного челленджа

25 ноября 2019, 13:25
Пожарные из Таганрога присоединились к международному челленджу, показав свою тренировку, сообщили в УМЧС по Ростовской области.

В Instagram был запущен челлендж «Доступ к спасению», старт которому дали в Чечне. Пожарные из России и других стран проводят тренировки и преодолевают препятствия на пути к пострадавшим.

«Спасатели пробираются между ступенями штурмовой лестницы, расстояние между которыми составляет всего 340 миллиметров. Все это делается в боевой экипировке и дыхательном аппарате», — пояснили в управлении.

В России к челленджу присоединились в том числе Москве, Ингушетии, Дагестане. Всего в Сети опубликовали более 100 роликов с соответствующим хештегом.

Ранее челлендж по уборке мусора дошел до Ростова.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика