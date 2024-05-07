Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Юрист уточняет, что нововведение в законе затронет всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ростовской области, которые занимаются фермерством.
С 3 мая 2024 года за хранение, обработку, перемещение или реализацию навоза или помета ненадлежащим образом, нарушителям грозит штраф.
«Оштрафовать могут на сумму от 250 до 350 тысяч рублей. Или даже приостановить деятельность на определенный срок», — отмечает Антон Габович.
Собеседник добавляет, что при повторных нарушения штрафы будут кратно увеличиваться.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области обнаружили несанкционированную свалку со свинцом и навозом.