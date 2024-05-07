Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области

В Ростовской области будут массово штрафовать за плохое обращение с навозом

Административная ответственность за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства начала действовать в Ростовской области с 3 мая 2024 года, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.