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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области

Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области

7 мая 2024, 06:20
Фото: 1MI
Юрист рассказал о штрафах за неправильное обращение с навозом в Ростовской области

В Ростовской области будут массово штрафовать за плохое обращение с навозом

Административная ответственность за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства начала действовать в Ростовской области с 3 мая 2024 года, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист уточняет, что нововведение в законе затронет всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ростовской области, которые занимаются фермерством.

С 3 мая 2024 года за хранение, обработку, перемещение или реализацию навоза или помета ненадлежащим образом, нарушителям грозит штраф.

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«Оштрафовать могут на сумму от 250 до 350 тысяч рублей. Или даже приостановить деятельность на определенный срок», — отмечает Антон Габович.

Собеседник добавляет, что при повторных нарушения штрафы будут кратно увеличиваться.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области обнаружили несанкционированную свалку со свинцом и навозом.

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