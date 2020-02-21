В Ростовской области в выходные резко испортится погода

Так, начиная с субботы, 22 февраля, в отдельных районах региона прогнозируются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Практически на всей территории области пройдут мокрый снег и дожди, а порывы ветра могут достигать 23 метров секунду.
Из-за ветра ожидается возникновение сгонно-нагонных явлений в водоемах. Уже 22 февраля в устье Дона будет отмечаться низкий уровень воды в пределах неблагоприятных отметок на участке реки от Аксая до Азова.
В воскресенье, 23 февраля, в устье реки Дон и в Таганрогском заливе начнется ветровой нагон воды. Ожидается, что в Азове и Таганроге уровень воды может превысить неблагоприятную отметку на 10-30 сантиметров. Аналогичная ситуация может возникнуть в Ростове и в Аксае.