В Ростове начнут более точно прогнозировать погоду

В настоящее время прогнозированием погоды в Ростовской области занимается центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сотрудники которого ежедневно ведут гидрометеорологический бюллетень. В нем содержится информация об опасных явлениях, а также прогноз на ближайшие трое суток по Ростову-на-Дону и Ростовской области, метеорологические сведения, климатические данные по многолетним наблюдениям. Но для того, чтобы более точно прогнозировать метеоусловия в южной столице нужна метеостанция в черте города.