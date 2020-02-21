В Ростове начнут более точно прогнозировать погоду

Губернатор региона Василий Голубев поручил Минприроды до 1 марта 2020 года подготовить предложения по созданию метеостанции. Участок для ее расположения в Ростове-на-Дону определят до конца года.
В настоящее время прогнозированием погоды в Ростовской области занимается центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сотрудники которого ежедневно ведут гидрометеорологический бюллетень. В нем содержится информация об опасных явлениях, а также прогноз на ближайшие трое суток по Ростову-на-Дону и Ростовской области, метеорологические сведения, климатические данные по многолетним наблюдениям. Но для того, чтобы более точно прогнозировать метеоусловия в южной столице нужна метеостанция в черте города.
Кроме того, глава региона поручил продолжить мониторинг атмосферного воздуха в городах области с помощью маршрутных наблюдений.