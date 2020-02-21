rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове начнут более точно прогнозировать погоду

21 февраля 2020, 18:28
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области задумались о создании метеостанции, говорится в сообщении регионального правительства.

Губернатор региона Василий Голубев поручил Минприроды до 1 марта 2020 года подготовить предложения по созданию метеостанции. Участок для ее расположения в Ростове-на-Дону определят до конца года.

В настоящее время прогнозированием погоды в Ростовской области занимается центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сотрудники которого ежедневно ведут гидрометеорологический бюллетень. В нем содержится информация об опасных явлениях, а также прогноз на ближайшие трое суток по Ростову-на-Дону и Ростовской области, метеорологические сведения, климатические данные по многолетним наблюдениям. Но для того, чтобы более точно прогнозировать метеоусловия в южной столице нужна метеостанция в черте города.

Кроме того, глава региона поручил продолжить мониторинг атмосферного воздуха в городах области с помощью маршрутных наблюдений.

Материалы по теме
Синоптики сообщили, какая погода будет в Ростовской области в феврале и мартеВ Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
#Новости#Общество
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56