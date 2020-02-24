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Выпускники ГИТИСа будут практиковаться в драмтеатре Ростова

24 февраля 2020, 11:47
Фото: vk.com/rostov_teatrgorkogo
Стартовой площадкой для молодых режиссеров, выпущенных ГИТИСом, станет Ростовский театр драмы имени Горького, сообщила пресс-служба драмтеатра.

Соглашения о сотрудничестве подписали Российский институт театрального искусства, министерство культуры Ростовской области и театр драмы имени Горького.

Согласно договору, выпускников ГИТИСа будут привлекать к постановке спектаклей совместно с актерами Ростовского драмтеатра в составе единой команды из режиссера, сценографа, художника по костюмам, продюсера и театрального критика. Соглашение реализуют на средства федерального гранта, выделяемого ГИТИСу для молодых режиссеров.

Стартует проект уже в текущем сезоне и первую премьеру обещают в ближайшее время.

Ранее актриса Ирина Безрукова рассказал о своем первом выходе на сцену Ростовского театра драмы.

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#Новости#Культура
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