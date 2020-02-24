Выпускники ГИТИСа будут практиковаться в драмтеатре Ростова

Согласно договору, выпускников ГИТИСа будут привлекать к постановке спектаклей совместно с актерами Ростовского драмтеатра в составе единой команды из режиссера, сценографа, художника по костюмам, продюсера и театрального критика. Соглашение реализуют на средства федерального гранта, выделяемого ГИТИСу для молодых режиссеров.