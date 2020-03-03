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Почти 1,5 тыс сигарет нашли в запасном колесе авто на таможне в Новошахтинске

3 марта 2020, 07:20
Фото: Южное таможенное управление / yutu.customs.ru
контрабанда сигареты
Гражданин России пытался провезти из Украины в Ростовскую область большую партию сигарет без декларации, сообщило Южное таможенное управление.

Автомобиль Renault Symbol под управлением водителя 1973 года рождения прибыл на таможенный пост в Новошахтинск со стороны Украины. При досмотре в запасном колесе и в левой передней двери автомобиля таможенники нашли незадекларированную табачную продукцию. Общее количество сигарет, найденных в тайниках, составило 1,48 тысячи штук.

По словам водителя, сигареты он вез для продажи и, зная об ограничении на ввоз, специально скрыл их от таможенного контроля.

Отмечается, что на мужчину завели дело об административном нарушении.

Ранее в аэропорту Ростова изъяли почти 400 масок для лица и зубных паст без декларации.

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