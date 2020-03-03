Почти 1,5 тыс сигарет нашли в запасном колесе авто на таможне в Новошахтинске

Автомобиль Renault Symbol под управлением водителя 1973 года рождения прибыл на таможенный пост в Новошахтинск со стороны Украины. При досмотре в запасном колесе и в левой передней двери автомобиля таможенники нашли незадекларированную табачную продукцию. Общее количество сигарет, найденных в тайниках, составило 1,48 тысячи штук.