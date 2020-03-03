Почти 1,5 тыс сигарет нашли в запасном колесе авто на таможне в Новошахтинске

Автомобиль Renault Symbol под управлением водителя 1973 года рождения прибыл на таможенный пост в Новошахтинск со стороны Украины. При досмотре в запасном колесе и в левой передней двери автомобиля таможенники нашли незадекларированную табачную продукцию. Общее количество сигарет, найденных в тайниках, составило 1,48 тысячи штук.
По словам водителя, сигареты он вез для продажи и, зная об ограничении на ввоз, специально скрыл их от таможенного контроля.
Отмечается, что на мужчину завели дело об административном нарушении.