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Posted 13 марта 2020, 07:23

Published 13 марта 2020, 07:23

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростовской области налоговый вычет могут распространить на ремонт памятников

13 марта 2020, 07:23
Глава Ростовской области Василий Голубев предложил инвестиционный налоговый вычет распространить на ремонт памятников, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Таким образом, бизнес, участвующий в восстановлении памятников, сможет получить инвестиционный налоговый вычет. В 2019 году бизнес смог получать инвестиционный налоговый вычет при реализации значимых для развития региона проектов в сфере культуры, а также сельхозпереработки. При этом размер вычета может достигать до 90% производственных затрат.

Губернатор также сообщил, что за пять лет в регионе отремонтировали 230 мемориальных объектов. На эти цели из регионального бюджета направлено 280 миллионов рублей. В текущем году планируется потратить 99 миллионов рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия бюста Герою России Дмитрию Петрову.

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