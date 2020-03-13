В Ростовской области налоговый вычет могут распространить на ремонт памятников

Posted 13 марта 2020, 07:23
Published 13 марта 2020, 07:23
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Таким образом, бизнес, участвующий в восстановлении памятников, сможет получить инвестиционный налоговый вычет. В 2019 году бизнес смог получать инвестиционный налоговый вычет при реализации значимых для развития региона проектов в сфере культуры, а также сельхозпереработки. При этом размер вычета может достигать до 90% производственных затрат.
Губернатор также сообщил, что за пять лет в регионе отремонтировали 230 мемориальных объектов. На эти цели из регионального бюджета направлено 280 миллионов рублей. В текущем году планируется потратить 99 миллионов рублей.