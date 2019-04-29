В Ростовской области увеличат налоговые вычеты для многодетных

Posted 29 апреля 2019, 14:06
Published 29 апреля 2019, 14:06
Modified 1 октября, 13:26
Updated 1 октября, 13:26
В понедельник в региональном УФНС состоялась пресс-конференция «Новое в применении налоговых льгот при налогообложении имущества физических лиц». В соответствии с поручениями посланию президента в 2019 году в Налоговый кодекс внесли изменения, которые направлены на совершенствование правил налогообложения имущества.
«Увеличивается размер налоговых вычетов для жилых помещений лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, многодетным. Они теперь могут уменьшить налог на имущество в отношении жилья в расчете на каждого ребенка», — сказал Мосиенко.
Вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, в том числе в случае непредоставления в налоговый орган заявления о предоставления налоговой льготы.
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