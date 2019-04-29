В Ростовской области увеличат налоговые вычеты для многодетных

В понедельник в региональном УФНС состоялась пресс-конференция «Новое в применении налоговых льгот при налогообложении имущества физических лиц». В соответствии с поручениями посланию президента в 2019 году в Налоговый кодекс внесли изменения, которые направлены на совершенствование правил налогообложения имущества.