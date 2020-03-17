Единое приемное отделение появится в БСМП в Ростове

Глава администрации Алексей Логвиненко поручил подготовить предложения по строительству единого приемного отделения, отметив, что такая практика уже опробована в Москве, Уфе и Казани.
Единое приемное отделение позволит отделить пациентов с опасными заболеваниями от других граждан, инфекционных больных будут сразу направлять в палаты.
Построить единое отделение раньше не могли из-за отсутствия земли, сейчас участок выделили, в ближайшее время эксперты оценят состояние подведенных коммуникаций, после чего будет понятно, во сколько обойдется строительство. Аукцион по выбору подрядчика планируют провести в текущем году.
Кроме того, в ростовских областных больницах открыли два новых отделения: паллиативной помощи для детей и онкологическое для взрослых пациентов.
«Самое важное уже через несколько лет в данных больницах ростовчане смогут получать медицинскую помощь по самым востребованным направлениям», — подчеркнул Алексей Логвиненко.