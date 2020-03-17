Единое приемное отделение появится в БСМП в Ростове

Построить единое отделение раньше не могли из-за отсутствия земли, сейчас участок выделили, в ближайшее время эксперты оценят состояние подведенных коммуникаций, после чего будет понятно, во сколько обойдется строительство. Аукцион по выбору подрядчика планируют провести в текущем году.