Какие вузы в Ростове перешли на онлайн-обучение из-за коронавируса

В понедельник на сайте ЮФУ появилась информация, что теперь студенты будут обучаться дома. Эта система будет действовать до распоряжения Минобразования.
В вузе пояснили, что теперь в процессе обучения будут применять электронную информационно-образовательную среду. Через некоторое время появилась информация, что аналогичные меры ввели в ДГТУ и Ростовском государственном медицинском университете.
Кроме того, на новую систему обучения перешел Ростовский государственный экономический университет. При этом подтвержденных случаев заболевания в области нет.
В рамках профилактики пришлось отменить Студенческую весну. В понедельник глава региона Василий Голубев заявил о запрете на массовые мероприятия.