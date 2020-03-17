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Какие вузы в Ростове перешли на онлайн-обучение из-за коронавируса

17 марта 2020, 02:52
Фото: https://pixabay.com
В Ростове крупнейшие вузы — ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ и РостГМУ — последовали совету Минобрнауки и переводят своих студентов на домашнее обучение.

В понедельник на сайте ЮФУ появилась информация, что теперь студенты будут обучаться дома. Эта система будет действовать до распоряжения Минобразования.

В вузе пояснили, что теперь в процессе обучения будут применять электронную информационно-образовательную среду. Через некоторое время появилась информация, что аналогичные меры ввели в ДГТУ и Ростовском государственном медицинском университете.

Кроме того, на новую систему обучения перешел Ростовский государственный экономический университет. При этом подтвержденных случаев заболевания в области нет.

В рамках профилактики пришлось отменить Студенческую весну. В понедельник глава региона Василий Голубев заявил о запрете на массовые мероприятия.

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