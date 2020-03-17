Массовую обработку сельскохозяйственных животных начали в Ростовской области

Во время профобработки ветеринары полностью осматривают животное, берут у него анализы на туберкулез, бруцеллез и лейкоз, а также вакцинируют от опасных заболеваний. Среди последних бешенство, от которого весной прививают не только собак и кошек,, но и мелких хищников, которых держат в качестве питомцев: хорьков, енотов.