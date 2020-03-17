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Массовую обработку сельскохозяйственных животных начали в Ростовской области

17 марта 2020, 11:07
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области стартовал весенний сезон профилактических обработок скота и птицы, сообщило региональное правительство.

Ветеринары проводят обработку скота в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности, а также в личных подсобных хозяйствах региона.

Регулярное проведение профилактических мероприятий позволило сохранить на территории области стойкое благополучие по таким заболеваниям, как сибирская язва, эмкар, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота, ящур, туберкулез, классическая чума свиней, оспа овец, сап лошадей.

Во время профобработки ветеринары полностью осматривают животное, берут у него анализы на туберкулез, бруцеллез и лейкоз, а также вакцинируют от опасных заболеваний. Среди последних бешенство, от которого весной прививают не только собак и кошек,, но и мелких хищников, которых держат в качестве питомцев: хорьков, енотов.

Жителей области просят принимать активное участие в профилактических мероприятиях, регистрировать всех имеющихся в хозяйстве птиц и животных и показывать их по первому требованию ветеринаров.

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