Власти Ростова ожидают прироста рождаемости

В 2019 году социальные выплаты получили более 16 тысяч семей с детьми, что на 18,4%, чем в 2018 году. Выплаты за третьего и последующих детей были направлены на более чем 5,5 тыс. детей, размер выплаты составил более 8,6 тысячи рублей.