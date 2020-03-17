Власти Ростова ожидают прироста рождаемости

Так, в 2019 году в южной столице родились 11,2 тысячи детей.
По словам начальника управления здравоохранения Натальи Левицкой, в Ростове отмечается значительное снижение показателей младенческой смертности. При контрольном индикаторе 5,0‰ в городе он составляет 3,4‰, что соответствует европейским показателям.
В минувшем году в семьях ростовчан применением вспомогательных репродуктивных технологий родились 248 детей. За пять лет врачи Ростова спасли около тысячи недоношенных новорожденных, из которых около 5% - дети с низкой и экстремально низкой массой тела. Сократилось количество смертей детей от врожденных пороков.
Левицкая отметила, что достичь естественного прироста населения можно, сохраняя жизни ростовчан. При этом важным стимулом для молодой семьи в рождении ребенка будут являться все программы, которые позволяют семьям улучшить экономическое положение. В регионе размер материнского капитала в 2019 году превысил 117 тысяч рублей.
В 2019 году социальные выплаты получили более 16 тысяч семей с детьми, что на 18,4%, чем в 2018 году. Выплаты за третьего и последующих детей были направлены на более чем 5,5 тыс. детей, размер выплаты составил более 8,6 тысячи рублей.