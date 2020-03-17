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Власти Ростова ожидают прироста рождаемости

17 марта 2020, 08:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
рождаемость
Несмотря на небольшое снижение рождаемости в 2019 году, власти Ростова-на-Дону ожидают, что вскоре этот показатель снова начнет расти, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Так, в 2019 году в южной столице родились 11,2 тысячи детей.

По словам начальника управления здравоохранения Натальи Левицкой, в Ростове отмечается значительное снижение показателей младенческой смертности. При контрольном индикаторе 5,0‰ в городе он составляет 3,4‰, что соответствует европейским показателям.

В минувшем году в семьях ростовчан применением вспомогательных репродуктивных технологий родились 248 детей. За пять лет врачи Ростова спасли около тысячи недоношенных новорожденных, из которых около 5% - дети с низкой и экстремально низкой массой тела. Сократилось количество смертей детей от врожденных пороков.

Левицкая отметила, что достичь естественного прироста населения можно, сохраняя жизни ростовчан. При этом важным стимулом для молодой семьи в рождении ребенка будут являться все программы, которые позволяют семьям улучшить экономическое положение. В регионе размер материнского капитала в 2019 году превысил 117 тысяч рублей.

В 2019 году социальные выплаты получили более 16 тысяч семей с детьми, что на 18,4%, чем в 2018 году. Выплаты за третьего и последующих детей были направлены на более чем 5,5 тыс. детей, размер выплаты составил более 8,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году естественная убыль населения составила более 18 тысяч человек.

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