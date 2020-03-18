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Из-за опасности распространения COVID-19 отложили собрание кредиторов «Евродон-Юг»

18 марта 2020, 13:05
Фото: pexels.com
евродон банкрот
Отчет конкурсного управляющего ООО «Евродон-Юг» о результатах проведения процедуры конкурсного производства не состоится в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Собрание кредиторов «Евродон-Юг» должно было состояться 19 марта в Москве. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки собрание кредиторов компании перенесли на 30 марта.

Напомним, что ООО «Евродон-Юг» ранее принадлежал основателю ГК «Евродон» Вадиму Ванееву. В начале 2019 года 99,99% компании перешло «ВЭБ Капиталу». Компания была признана банкротом в июле 2019 года по иску «ВЭБ.РФ». Сумма исковых требований составляла 10,1 миллиарда рублей.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области продлил на шесть месяцев процедуру конкурсного производства в ООО «Евродон-Юг».

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