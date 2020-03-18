Из-за опасности распространения COVID-19 отложили собрание кредиторов «Евродон-Юг»

Отчет конкурсного управляющего ООО «Евродон-Юг» о результатах проведения процедуры конкурсного производства не состоится в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.