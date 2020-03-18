Карантин по бруцеллезу ввели в двух поселках Ростовской области

Ограничения ввели на ферме рядом с поселком Кузнецовским Сальского района и в хуторе Гусев Каменского района. В первом бруцеллез выявили у 17 голов скота, во втором — у 67 животных.
В обоих хозяйствах запретили продажу молока и молочных продуктов, а также перемещение скота. В неблагополучных пунктах проводят эпизоотолого-эпидемиологическое обследование, у всех восприимчивых к болезни животных несколько раз возьмут анализы. Анализы будут брать с месячным интервалом до получения отрицательного результата, только после чего ограничения снимут.