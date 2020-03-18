rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Карантин по бруцеллезу ввели в двух поселках Ростовской области

18 марта 2020, 07:09
Фото: uprvetro.donland.ru
бруцеллез
В Ростовской области в двух населенных пунктах Сальского и Каменского районов установили карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота, сообщило региональное управление ветеринарии.

Ограничения ввели на ферме рядом с поселком Кузнецовским Сальского района и в хуторе Гусев Каменского района. В первом бруцеллез выявили у 17 голов скота, во втором — у 67 животных.

В обоих хозяйствах запретили продажу молока и молочных продуктов, а также перемещение скота. В неблагополучных пунктах проводят эпизоотолого-эпидемиологическое обследование, у всех восприимчивых к болезни животных несколько раз возьмут анализы. Анализы будут брать с месячным интервалом до получения отрицательного результата, только после чего ограничения снимут.

Напомним, массовую обработку сельскохозяйственных животных начали в Ростовской области.

Материалы по теме
Об усыплении животных без медпоказаний в приютах Ростовской области заявили активистыБолее 270 млн руб потратят в Ростовской области на борьбу с болезнями животныхНовый закон о приютах для животных разъяснили ростовскому бизнесу
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28