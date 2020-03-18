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Около 4 млн рублей потратят в Ростовской области на поиск экстремизма в соцсетях

18 марта 2020, 06:22
Фото: mil.ru
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Правительство Ростовской области объявило конкурс по выбору подрядчика, который будет заниматься поиском экстремизма в информационных материалах, говорится на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит проводить экспертные работы по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах. На эти цели потратят четыре миллиона рублей.

Отмечается, что деньги будут освоены в течение 2020 года. Согласно техническому заданию, компания будет выявлять признаки экстремизма, в том числе в СМИ и соцсетях.

Ранее появилась информация, что более 730 миллионов рублей потратили на развитие цифровых технологий в Ростовской области. До этого говорилось, что мэрия Новочеркасска потратит 1,6 миллиона рублей на рекламу.

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#Новости#Экономика
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