Таганрогские таможенники выявили покупку алкоголя в duty free без пересечения границы

Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом доставил товары для магазина беспошлинной торговли, расположенного на таможенном посту Матвеев Курган. Выгрузку товаров провели под таможенным контролем, после чего грузовик с пустым опломбированным кузовом направился к полосе выезда с территории таможенного поста.
При прохождении таможенного досмотра в кабине и инструментальных ящиках обнаружили алкоголь и табачную продукцию. Всего у водителя нашли 44 литра водки, виски, бренди и более сотни пачек сигарет, предназначенных для продажи в duty free.
Мужчина пояснил, что всю продукцию он закупил в магазине в беспошлинной зоне для свадьбы дочери и предъявил чеки. Учитывая, что своими действиями водитель нарушил правила процедуры беспошлинной торговли, всю продукцию изъяли и начали расследование.