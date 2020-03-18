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Таганрогские таможенники выявили покупку алкоголя в duty free без пересечения границы

18 марта 2020, 11:42
Фото: Южное таможенное управление / yutu.customs.ru
дьюти фри
К административной ответственности привлекут водителя из Ростовской области, закупившего в duty free без пересечения границы алкоголь на свадьбу дочери, сообщило Южное таможенное управление.

Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом доставил товары для магазина беспошлинной торговли, расположенного на таможенном посту Матвеев Курган. Выгрузку товаров провели под таможенным контролем, после чего грузовик с пустым опломбированным кузовом направился к полосе выезда с территории таможенного поста.

При прохождении таможенного досмотра в кабине и инструментальных ящиках обнаружили алкоголь и табачную продукцию. Всего у водителя нашли 44 литра водки, виски, бренди и более сотни пачек сигарет, предназначенных для продажи в duty free.

Мужчина пояснил, что всю продукцию он закупил в магазине в беспошлинной зоне для свадьбы дочери и предъявил чеки. Учитывая, что своими действиями водитель нарушил правила процедуры беспошлинной торговли, всю продукцию изъяли и начали расследование.

Ранее на таможне в Ростовской области изъяли более 20 блоков сигарет.

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