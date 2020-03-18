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В Ростовскую область всем без паспорта РФ запретили въезд

18 марта 2020, 15:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовскую область без паспорта РФ запретили въезд
В Ростовской области временно запретили въезд всем, у кого нет паспорта РФ, сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

На ограничения власти региона пошли из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В том числе, запрещается въезд в Ростовскую область гражданам ДНР и ЛНР.

«Постановлением Правительства решено ограничить въезд на территорию РФ иностранным гражданам», — отметили в ФСБ.

В Ростове-на-Дону начал действовать режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, все 34 медучреждения города работают в режиме повышенной готовности. Люди, прибывающие из других стран, находятся под медицинским наблюдением. На 18 марта под наблюдением находятся 179 человек, из них — 22 ребенка. Один пациент изолирован в обсерватор.

Ранее: В Ростовской области 20 марта откроют Центр оперативного мониторинга коронавируса

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