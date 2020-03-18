В Ростовскую область всем без паспорта РФ запретили въезд

В Ростове-на-Дону начал действовать режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, все 34 медучреждения города работают в режиме повышенной готовности. Люди, прибывающие из других стран, находятся под медицинским наблюдением. На 18 марта под наблюдением находятся 179 человек, из них — 22 ребенка. Один пациент изолирован в обсерватор.