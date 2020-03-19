В Ростове не стали отменять субботники и День древонасаждения

Кроме того, в городе проведут все запланированные субботники, в частности по очистке водоемов в рамках всероссийской акции «Чистая вода». Также во всех образовательных учреждениях будут проходить Дни экологических знаний, олимпиады по естественным наукам, конкурсы, тематические уроки и лекции, круглые столы, фестивали, конференции, экологические праздники.