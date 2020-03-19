В Ростове не стали отменять субботники и День древонасаждения

В рамках акции в городе пройдет 35 мероприятий, уже на 21 марта запланирован сбор опасных отходов от населения. Как и прежде, специализированный автомобиль будет перемещаться по городу и специалист ООО ППФ «Техноэколог» бесплатно примет у населения лампы, термометры, тонометры и батарейки.
Еще одно мероприятие, «Час Земли», пройдет 28 марта. В этот день у жителей города будут принимать сбор вторичных отходов: макулатуры, пленки, полиэтиленовых бутылок и пакетов.
На 18 апреля запланировали «День древонасаждений», в котором приглашают принять участие жителей города.
Кроме того, в городе проведут все запланированные субботники, в частности по очистке водоемов в рамках всероссийской акции «Чистая вода». Также во всех образовательных учреждениях будут проходить Дни экологических знаний, олимпиады по естественным наукам, конкурсы, тематические уроки и лекции, круглые столы, фестивали, конференции, экологические праздники.
Напомним, в Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили все массовые мероприятия.