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В Ростове не стали отменять субботники и День древонасаждения

19 марта 2020, 07:37
Фото: rostov-gorod.ru
коронавирус ростов-на-дону субботник
В Ростове-на-Дону не стали отменять из-за коронавируса Дни защиты от экологической опасности, которые стартуют с 22 марта, сообщила городская администрация.

В рамках акции в городе пройдет 35 мероприятий, уже на 21 марта запланирован сбор опасных отходов от населения. Как и прежде, специализированный автомобиль будет перемещаться по городу и специалист ООО ППФ «Техноэколог» бесплатно примет у населения лампы, термометры, тонометры и батарейки.

Еще одно мероприятие, «Час Земли», пройдет 28 марта. В этот день у жителей города будут принимать сбор вторичных отходов: макулатуры, пленки, полиэтиленовых бутылок и пакетов.

На 18 апреля запланировали «День древонасаждений», в котором приглашают принять участие жителей города.

Кроме того, в городе проведут все запланированные субботники, в частности по очистке водоемов в рамках всероссийской акции «Чистая вода». Также во всех образовательных учреждениях будут проходить Дни экологических знаний, олимпиады по естественным наукам, конкурсы, тематические уроки и лекции, круглые столы, фестивали, конференции, экологические праздники.

Напомним, в Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили все массовые мероприятия.

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