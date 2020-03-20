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В Ростове заработал центр мониторинга коронавирусной инфекции

20 марта 2020, 17:05
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону в пятницу начал работу центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве региона.

Церемония открытия состоялась в пятницу, на ней побывал глава региона Василий Голубев. Он пообщался с сотрудниками и узнал о поступающих звонках.

Персонал центра — это сотрудники различных ведомств, в том числе министерств и департамента потребительского рынка. В круглосуточном режиме поступает информация от местных жителей, чиновников.

Эти данные необходимы для дальнейшего реагирования служб по предотвращению распространения инфекции. Обратиться можно по телефонам 8-800-200-46-53 и 8-863-285-05-43.

«Центр будет координировать работу всех служб. В этой борьбе нельзя поддаваться панике, а для этого люди должны обладать полной информацией. Задача власти — организовать помощь каждому обратившемуся», — заявил глава региона.

В данный момент в регионе не выявлено ни одного случая заражения. Однако под медицинским наблюдением находятся 450 человек, всего с начала распространения инфекции успели проверить более тысячи граждан.

Также в Ростове начали чаще мыть улицы из-за коронавируса.

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