В Ростове заработал центр мониторинга коронавирусной инфекции

Церемония открытия состоялась в пятницу, на ней побывал глава региона Василий Голубев. Он пообщался с сотрудниками и узнал о поступающих звонках.
Персонал центра — это сотрудники различных ведомств, в том числе министерств и департамента потребительского рынка. В круглосуточном режиме поступает информация от местных жителей, чиновников.
Эти данные необходимы для дальнейшего реагирования служб по предотвращению распространения инфекции. Обратиться можно по телефонам 8-800-200-46-53 и 8-863-285-05-43.
«Центр будет координировать работу всех служб. В этой борьбе нельзя поддаваться панике, а для этого люди должны обладать полной информацией. Задача власти — организовать помощь каждому обратившемуся», — заявил глава региона.
В данный момент в регионе не выявлено ни одного случая заражения. Однако под медицинским наблюдением находятся 450 человек, всего с начала распространения инфекции успели проверить более тысячи граждан.