В Ростове начали чаще мыть улицы из-за коронавируса

Кроме того, рабочие чаще моют путепроводы, остановки, ограждения, дорожки парков. Управляющие компании проводят дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах.
Городские службы следят, чтобы на улицах не появлялся мусор. По информации мэрии, власти контролируют ситуацию в городе.
«Сейчас работает оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Все службы подготовлены к работе в условиях повышенной готовности», — заявил глава города Алексей Логвиненко.