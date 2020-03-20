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В Ростове начали чаще мыть улицы из-за коронавируса

20 марта 2020, 14:09
Фото: rostov-gorod.ru
коронавирус ростов-на-дону
В Ростове-на-Дону в рамках профилактики коронавируса стали чаще проводить работы по механизированной мойке проезжих частей, сообщили в городской администрации.

Кроме того, рабочие чаще моют путепроводы, остановки, ограждения, дорожки парков. Управляющие компании проводят дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах.

Городские службы следят, чтобы на улицах не появлялся мусор. По информации мэрии, власти контролируют ситуацию в городе.

«Сейчас работает оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Все службы подготовлены к работе в условиях повышенной готовности», — заявил глава города Алексей Логвиненко.

Ранее власти Ростовской области рассказали, хватает ли в магазинах продуктов.

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