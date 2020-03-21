К полуночи дадут свет в СНТ «РСМ-товарищ» в Ростове

"В четверг днем, 19 марта, на улице Заповедной сгорел трансформатор. Без электроэнергии осталось около 100 частных домов. Это примерно 300 человек. Обслуживанием и ремонтом подстанции обязано заниматься правление дачного некоммерческого товарищества «РСМ-товарищ»", - говорится в сообщении.