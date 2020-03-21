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К полуночи дадут свет в СНТ «РСМ-товарищ» в Ростове

21 марта 2020, 15:46
Фото: rostov-gorod.ru
Электричество в садоводческом некоммерческом товариществе «РСМ-товарищ» в Ростове-на-Дону появится к 24.00 мск 21 марта, сообщила городская администрация.

"В четверг днем, 19 марта, на улице Заповедной сгорел трансформатор. Без электроэнергии осталось около 100 частных домов. Это примерно 300 человек. Обслуживанием и ремонтом подстанции обязано заниматься правление дачного некоммерческого товарищества «РСМ-товарищ»", - говорится в сообщении.

Жители товарищества обратились к губернатору области Василию Голубеву, который поручил главе администрации Ростова Алексею Логвиненко оперативно решить проблему. В настоящее время на объекте очистили подстанцию и частично смонтировали оборудование, недостающие детали и материалы предоставит снабжающая компания.

Завершить все работы планируют к полуночи.

Ранее стало известно, что без света в Ростове останется улица Жукова.

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