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Еще один случай бруцеллеза выявили в хуторе Гусев Ростовской области

23 марта 2020, 12:21
Фото: uprvetro.donland.ru
В хуторе Гусев ветеринарные врачи обнаружили бруцеллез у восьми голов крупного рогатого скота, сообщило управление ветеринарии по Ростовской области.

«Животные содержались в четырех личных подсобных хозяйствах, граничащих с животноводческой точкой, где с 12 марта действует карантин по бруцеллезу КРС», — сказано в сообщении.

Больной скот завезли в район в обход ветеринарного контроля, при анализе крови в первом хозяйстве у 84 голов крупного рогатого скота у 67 подтвердился бруцеллез. Из-за второго случая выявления заболевания с 20 марта карантин по бруцеллезу установили на территории всего хутора Гусев.

В связи с введением ограничений запретили перемещение скота, продажу продуктов животноводства и кормов.

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