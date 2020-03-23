Еще один случай бруцеллеза выявили в хуторе Гусев Ростовской области

«Животные содержались в четырех личных подсобных хозяйствах, граничащих с животноводческой точкой, где с 12 марта действует карантин по бруцеллезу КРС», — сказано в сообщении.
Больной скот завезли в район в обход ветеринарного контроля, при анализе крови в первом хозяйстве у 84 голов крупного рогатого скота у 67 подтвердился бруцеллез. Из-за второго случая выявления заболевания с 20 марта карантин по бруцеллезу установили на территории всего хутора Гусев.
В связи с введением ограничений запретили перемещение скота, продажу продуктов животноводства и кормов.