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ФСБ рассекретило документы об убийствах во время оккупации Ростовской области

25 марта 2020, 10:48
Фото: pixabay.com
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях нацистов во время оккупации, сообщила в ходе пресс-конференции глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

По ее словам, дело №1 о злодеяниях, совершенных представителями немецко-фашистских войск на территории Ростовской области, содержит 273 листа. Дело завершили в 1943 году, и его материалы были обнародованы впервые.

Глава РИО отметила, что документы содержат подробное описание методов работы нацистов, письма, отчеты, выдержки из допросов свидетелей, участников, распоряжения, докладные записки со свидетельскими показаниями, которые были взяты в районах Ростовской области по указанию управления НКВД после оккупации в 1943 году. Ответственность за совершенные деяния несут вспомогательный отряд гестапо, Служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия, управление городской полиции.

К делу прикреплен протокол, отражающий точное число расстрелянных в Змиевской балке. Кроме того, по данным рассекреченных документов можно судить, против каких категорий граждан были направлены действия нацистов. В основном это были дети и молодежь. Пономарева упомянула шахту Красина, где убито большое количество мирных граждан и угнаны на работу в Германию более 2 тысяч человек.

Также рассекречен документ, рассказывающий о расстреле 72 пионеров в Морозовском районе. Их привезли из гестапо и вожатый, чтобы успокоить детей, поделил на всех хлеб, который у него был.

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