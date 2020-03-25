ФСБ рассекретило документы об убийствах во время оккупации Ростовской области

К делу прикреплен протокол, отражающий точное число расстрелянных в Змиевской балке. Кроме того, по данным рассекреченных документов можно судить, против каких категорий граждан были направлены действия нацистов. В основном это были дети и молодежь. Пономарева упомянула шахту Красина, где убито большое количество мирных граждан и угнаны на работу в Германию более 2 тысяч человек.