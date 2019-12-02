Минобороны рассекретило архивы об освобождении Ростова от фашистов в 1941 году

Posted 2 декабря 2019, 06:54
Published 2 декабря 2019, 06:54
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
Советские войска освободили «Ростовские ворота» на Кавказ 29 ноября 1941 года. Наступление солдат проходило в тяжелых условиях, в небе в это время кружили самолеты фашистов.
Тогда к штурму привлекли 343-ю и 347-ю стрелковые дивизии, а также Ростовский полк народного ополчения. Кровопролитные столкновения длились несколько дней.
«Самыми трудными условия оказались в районе станции Аксайская и на левом фланге армии, где долина реки и плавни представляли совершенно открытую равнину. Здесь враг мог воспользоваться любым видом оружия», — сказано в сообщении.
Ростов, о захвате которого мечтал Гитлер, был надежно закрыт советскими войсками до лета 1942 года. По данным Минобороны, эта победа имела огромное политическое и моральное значение.
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