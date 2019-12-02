Минобороны рассекретило архивы об освобождении Ростова от фашистов в 1941 году

Военные историки рассказали о том, как советские солдаты освободили Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны, говорится в группе Минобороны в соцсети «ВКонтакте».

Советские войска освободили «Ростовские ворота» на Кавказ 29 ноября 1941 года. Наступление солдат проходило в тяжелых условиях, в небе в это время кружили самолеты фашистов. Тогда к штурму привлекли 343-ю и 347-ю стрелковые дивизии, а также Ростовский полк народного ополчения. Кровопролитные столкновения длились несколько дней. «Самыми трудными условия оказались в районе станции Аксайская и на левом фланге армии, где долина реки и плавни представляли совершенно открытую равнину. Здесь враг мог воспользоваться любым видом оружия», — сказано в сообщении. Ростов, о захвате которого мечтал Гитлер, был надежно закрыт советскими войсками до лета 1942 года. По данным Минобороны, эта победа имела огромное политическое и моральное значение.