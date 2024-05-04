rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

До конца мая ожидается несколько значительных возмущений магнитосферы

Жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в мае

4 мая 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
До конца мая ожидается несколько значительных возмущений магнитосферы
До конца мая ожидается несколько значительных возмущений магнитосферы, пишут «Новые известия».

Ученые предупредили, что очередные магнитные бури, скорее всего, выпадут на 5 и 6 мая. Их вероятность возрастает до 35% и 30% соответственно.

Затем ожидается продолжительный период затишься. Однако уже 24 и 25 мая возможен очередной магнитный шторм. Потом снова «передышка» до 28 и 29 мая. Эти дни астрономы также называют «солнечно активными».

Третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область
Узнать подробнее

В целом ученые склонны полагать, что общая ситуация на Солнце демонстрирует тенденции к росту активности.

Ранее исследователи подробнее рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатовУченые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской областиАстроном предупредил ростовчан о частых вспышках на Солнце в 2024 году
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Магнитные бури#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области тратят миллионы на остров с обезьянами, а люди живут в нищете
Вчера, 15:10
«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиями в лесной зоне Азова
Вчера, 18:15
Полиция проверит сообщения о гниющих трупах собак на свалке под Таганрогом
Вчера, 18:34
В Ростовской области возбудили дело из-за выселения дочери участника СВО из дома
Вчера, 17:58
На новую подсветку ростовской телебашни уйдет 12,6 миллиона рублей
Вчера, 16:39
Сверкающие или расписные: пять способов декора яиц на Пасху от ростовского шеф-повара
Вчера, 13:29
"