Жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в мае

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Ученые предупредили, что очередные магнитные бури, скорее всего, выпадут на 5 и 6 мая. Их вероятность возрастает до 35% и 30% соответственно.
Затем ожидается продолжительный период затишься. Однако уже 24 и 25 мая возможен очередной магнитный шторм. Потом снова «передышка» до 28 и 29 мая. Эти дни астрономы также называют «солнечно активными».
В целом ученые склонны полагать, что общая ситуация на Солнце демонстрирует тенденции к росту активности.
Ранее исследователи подробнее рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области.