«Пойманного» на взятке начальника ГИБДД в Новочеркасске могут уволить

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что главу новочеркасского ГИБДД подозревают в получении взятки. Сейчас ведутся следственные действия, решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ. Пока нет точной информации о том, какая сумма взятки фигурирует в деле.