rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Пойманного» на взятке начальника ГИБДД в Новочеркасске могут уволить

25 марта 2020, 10:31
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске Ростовской области МВД проводит служебную проверку по информации о задержании начальника ГИБДД Евгения Ганзенко из-за взятки, если его вина подтвердится — полицейского уволят, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что главу новочеркасского ГИБДД подозревают в получении взятки. Сейчас ведутся следственные действия, решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ. Пока нет точной информации о том, какая сумма взятки фигурирует в деле.

«В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение. Сотрудник и его руководитель будут привлечены к ответственности», — рассказали в ведомстве.

Глазенко стал начальником ГИБДД Новочеркасска в 2016 году. Он является кандидатом сельскохозяйственных наук, в прошлом году защитил диссертацию в ДонГАУ о баранах и овцах.

Материалы по теме
Двух полицейских уволили за взятки в РостовеВ Ростове предъявили обвинение прокурору за взятку 10 млн рубЗащитивший диссертацию по баранам начальник ГИБДД Новочеркасска задержан за взятку
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56