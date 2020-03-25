«Пойманного» на взятке начальника ГИБДД в Новочеркасске могут уволить

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что главу новочеркасского ГИБДД подозревают в получении взятки. Сейчас ведутся следственные действия, решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ. Пока нет точной информации о том, какая сумма взятки фигурирует в деле.
«В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение. Сотрудник и его руководитель будут привлечены к ответственности», — рассказали в ведомстве.
Глазенко стал начальником ГИБДД Новочеркасска в 2016 году. Он является кандидатом сельскохозяйственных наук, в прошлом году защитил диссертацию в ДонГАУ о баранах и овцах.