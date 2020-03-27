ЦГБ им. Семашко в Ростове превратят в госпиталь для больных коронавирусом

Posted 27 марта 2020, 20:34
Published 27 марта 2020, 20:34
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
Губернатор поручил главе админмстрации Ростова Алексею Логвиненко перевести необходимую часть коечного фонда больницы для работы в режиме моноинфекционного госпиталя для жителей Ростовской области, перераспределив потоки пациентов между другими лечебными учреждениями. Сделать это необходимо в десятидневный срок.
Напомним, что в регионе для лиц старше 65 лет был введен режим самоизоляции. Для льготников был отменен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Кроме того, с 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона будет приостановлена работа всех ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Разрешено будет работать только сервисам по доставке еды. Ограничения также не коснутся внутренних столовых работающих организаций.
В настоящее время в Ростовской области официально было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская не исключила, что пациентам с легкой формой коронавируса разрешат лечиться на дому.
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