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Posted 27 марта 2020, 20:34

Published 27 марта 2020, 20:34

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

ЦГБ им. Семашко в Ростове превратят в госпиталь для больных коронавирусом

27 марта 2020, 20:34
Сюжет
Коронавирус
Городскую больницу №1 имени Н.А. Семашко в Ростове-на-Дону переведут в режим работы моноинфекционного госпиталя для больных COVID-19, следует из распоряжения главы региона Василия Голубева.

Губернатор поручил главе админмстрации Ростова Алексею Логвиненко перевести необходимую часть коечного фонда больницы для работы в режиме моноинфекционного госпиталя для жителей Ростовской области, перераспределив потоки пациентов между другими лечебными учреждениями. Сделать это необходимо в десятидневный срок.

Напомним, что в регионе для лиц старше 65 лет был введен режим самоизоляции. Для льготников был отменен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, с 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона будет приостановлена работа всех ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Разрешено будет работать только сервисам по доставке еды. Ограничения также не коснутся внутренних столовых работающих организаций.

В настоящее время в Ростовской области официально было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская не исключила, что пациентам с легкой формой коронавируса разрешат лечиться на дому.

#Общество#Коронавирус#Новости
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