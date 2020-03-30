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Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 9%

30 марта 2020, 19:18
Фото: pixabay.com
В январе 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Ростовской области сложилась в размере 32942,9 рублей, говорится в сообщении Ростовстата.

По сравнению с январем 2019 года показатель средней зарплаты вырос на 9,2%.

При этом среднесписочная численность работников по кругу крупных, средних и малых предприятий и организаций в регионе составила 1,05 миллиона человек.

Напомним, что среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила в Ростовской области по итогам 2019 года в среднем 31,3 тысячи рублей. Так, по сравнению с 2018 годом средняя зарплата аграриев выросла в регионе на 8,4%.

Ранее также сообщалось, что в марте в регионе долги работодателей по зарплате перед местными жителями увеличились на 1,5%. На начало месяца работодатели были должны персоналу 41,2 миллиона рублей.

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