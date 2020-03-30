Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 9%

Напомним, что среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила в Ростовской области по итогам 2019 года в среднем 31,3 тысячи рублей. Так, по сравнению с 2018 годом средняя зарплата аграриев выросла в регионе на 8,4%.