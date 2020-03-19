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Долги по зарплатам резко выросли в Ростовской области

19 марта 2020, 14:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области за месяц долги по зарплате перед местными жителями увеличились на 1,5%, сообщили в Ростовстате.

Размер задолженности увеличился в марте по сравнению с февралем. В данный момент работодатели должны персоналу 41,2 миллиона рублей, ранее этот показатель составлял 40,6 миллиона рублей.

Отмечается, что по итогам минувшего года задолженность составляла почти 38 миллионов рублей. По информации издания РБК, основная часть долгов приходится на компании, которых коснулась процедура банкротства.

Самые большие долги образовались в строительной отрасли, далее идут обрабатывающие производства.

Ранее появилась информация, что жители Ростовской области задолжали за газ 700 миллионов рублей. До этого воду отключили жителю Ростова за задолженность в 181 тысячу рублей.

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