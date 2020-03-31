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Posted 30 марта 2020, 21:09

Published 30 марта 2020, 21:09

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростовской области ввели полный режим самоизоляции

30 марта 2020, 21:09
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения опасной коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

С 31 марта ростовчанам запрещается покидать места проживания. Выйти из дома можно лишь за продуктами и лекарствами, а также выносить мусор или выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от жилья. Жилье можно покинуть, если требуется экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни и здоровью.

Запрет не действует для тех, кто едет на работу, оказывают транспортные услуги или услуги доставки.

«Эти меры направлены на то, чтобы уберечь всех нас от этой инфекции. Они касаются каждого. Ростовская область переходит на полную самоизоляцию. Это касается всех, независимо от возраста», — сказал глава региона.

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