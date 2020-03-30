Десятки ростовчан вышли на пикник на Левый берег во время карантина по коронавирусу

С 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона была приостановлена работа всех предприятий общепита. Разрешено работать только сервисам по доставке еды. Также были закрыты объекты розничной торговли, кроме аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно введен запрет на курение кальянов в общественных местах.