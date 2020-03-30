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Posted 30 марта 2020, 19:49

Published 30 марта 2020, 19:49

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Десятки ростовчан вышли на пикник на Левый берег во время карантина по коронавирусу

30 марта 2020, 19:49
Сюжет
Коронавирус
Многие жители Ростова-на-Дону проигнорировали просьбу региональных властей, соблюдать карантин из-за распространения коронавируса и отправились на пикник, видео появилось в соцсетях.

Ростовчанин снял ролик в котором показал, что многие жители города решили провести на свежем воздухе на Левом берегу реки Дон объявленные из-за коронавируса президентом Владимиром Путиным каникулы. Несколько десятков автомобилей были припаркованы на облюбованных отдыхающими местах. Кроме того, автор ролика продемонстрировал рыбаков, безмятежно сидящих с удочками на берегу реки.

Напомним, что власти Ростова-на-Дону призвали жителей ограничить поездки за пределы города, в том числе, в целях туризма и отдыха. Исключением являются служебные командировки или поездки, вызванные экстренной необходимостью.

С 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона была приостановлена работа всех предприятий общепита. Разрешено работать только сервисам по доставке еды. Также были закрыты объекты розничной торговли, кроме аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно введен запрет на курение кальянов в общественных местах.

По данным на 30 марта 2020 года, в Ростовской области официально зарегистрировано два случая заболевания, под медицинским наблюдением находятся 4,3 тысячи человек. За все время им было охвачено 5,8 тысячи граждан.

#Общество#Коронавирус#Новости#Видео
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