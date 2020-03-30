Десятки ростовчан вышли на пикник на Левый берег во время карантина по коронавирусу

Posted 30 марта 2020, 19:49
Published 30 марта 2020, 19:49
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Ростовчанин снял ролик в котором показал, что многие жители города решили провести на свежем воздухе на Левом берегу реки Дон объявленные из-за коронавируса президентом Владимиром Путиным каникулы. Несколько десятков автомобилей были припаркованы на облюбованных отдыхающими местах. Кроме того, автор ролика продемонстрировал рыбаков, безмятежно сидящих с удочками на берегу реки.
Напомним, что власти Ростова-на-Дону призвали жителей ограничить поездки за пределы города, в том числе, в целях туризма и отдыха. Исключением являются служебные командировки или поездки, вызванные экстренной необходимостью.
С 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона была приостановлена работа всех предприятий общепита. Разрешено работать только сервисам по доставке еды. Также были закрыты объекты розничной торговли, кроме аптек и магазинов, торгующих товарами первой необходимости, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно введен запрет на курение кальянов в общественных местах.
По данным на 30 марта 2020 года, в Ростовской области официально зарегистрировано два случая заболевания, под медицинским наблюдением находятся 4,3 тысячи человек. За все время им было охвачено 5,8 тысячи граждан.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]